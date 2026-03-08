- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз на неделю 9-15 марта
В Украине в течение недели 9-15 марта ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +17…+19°, отсутствие осадков в большинстве регионов и возможные ночные заморозки.
В течение недели 9-15 марта в Украине установится теплая и преимущественно солнечная погода. Синоптическую ситуацию будет формировать антициклон, который охватит большую часть Центральной и Восточной Европы.
Об этом сообщает Meteoprog.org.
Благодаря этому в стране ожидается сухая погода, слабый ветер и повышение температуры днем. Осадки почти не прогнозируются, лишь местами ночью и утром возможен туман, который будет быстро рассеиваться после восхода солнца.
В ночные часы иногда возможны кратковременные заморозки, особенно в низинах и в Карпатах.
Погода по дням
9 марта, понедельник.
В Украине будет облачная погода без осадков. Ночью местами возможен слабый туман. Температура воздуха будет составлять -4…+1° ночью и +8…+13° днем, на западе до +15°.
10 марта, вторник.
Потепление продолжится. Осадки не ожидаются. Температура ночью -2...+3°, днем +11...+16°, в западных областях до +19°.
11 марта, среда.
Сохранится стабильная сухая погода. Небо будет облачным. Ночью -2...+3°, днем +12...+17°, на западе до +19°.
12 марта, четверг.
По всей стране ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура ночью -1...+4°, днем +14...+19°.
13 марта, пятница.
Антициклон будет держать сухую погоду. Местами ночью и утром возможен туман. Температура ночью 0…+5°, днем +13…+19°.
14 марта, суббота.
Облачно и без осадков во всех регионах. Температура ночью -1...+4°, днем +11...+16°, на западе до +18°.
15 марта, воскресенье.
Устойчивая сухая погода сохранится. Температура ночью -2...+3°, днем +9...+15°, в западных областях до +17°.
В общей сложности неделя обещает быть теплой и солнечной, что будет способствовать началу активной вегетации растений и ощутимому приближению настоящей весны.
Ранее сообщалось, что на западе Украины было зафиксировано землетрясение. Землетрясение произошло на глубине 11 километров.