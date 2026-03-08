В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз на неделю 9-15 марта

Погода в Украине / © Pixabay

В течение недели 9-15 марта в Украине установится теплая и преимущественно солнечная погода. Синоптическую ситуацию будет формировать антициклон, который охватит большую часть Центральной и Восточной Европы.

Об этом сообщает Meteoprog.org.

Благодаря этому в стране ожидается сухая погода, слабый ветер и повышение температуры днем. Осадки почти не прогнозируются, лишь местами ночью и утром возможен туман, который будет быстро рассеиваться после восхода солнца.

В ночные часы иногда возможны кратковременные заморозки, особенно в низинах и в Карпатах.

Погода по дням

9 марта, понедельник.

В Украине будет облачная погода без осадков. Ночью местами возможен слабый туман. Температура воздуха будет составлять -4…+1° ночью и +8…+13° днем, на западе до +15°.

10 марта, вторник.

Потепление продолжится. Осадки не ожидаются. Температура ночью -2...+3°, днем +11...+16°, в западных областях до +19°.

11 марта, среда.

Сохранится стабильная сухая погода. Небо будет облачным. Ночью -2...+3°, днем +12...+17°, на западе до +19°.

12 марта, четверг.

По всей стране ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Температура ночью -1...+4°, днем +14...+19°.

13 марта, пятница.

Антициклон будет держать сухую погоду. Местами ночью и утром возможен туман. Температура ночью 0…+5°, днем +13…+19°.

14 марта, суббота.

Облачно и без осадков во всех регионах. Температура ночью -1...+4°, днем +11...+16°, на западе до +18°.

15 марта, воскресенье.

Устойчивая сухая погода сохранится. Температура ночью -2...+3°, днем +9...+15°, в западных областях до +17°.

В общей сложности неделя обещает быть теплой и солнечной, что будет способствовать началу активной вегетации растений и ощутимому приближению настоящей весны.

