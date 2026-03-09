В Украину идет настоящее тепло, но есть нюанс: синоптик назвал дату повышения температуры

Тюльпаны. / © Pexels

Реклама

В Украину пришло весеннее потепление — с солнечной и сухой погодой. Хотя ночью будет небольшой минус — до 1-4° мороза, но днем пригреет до 7-10°.

Об этом сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, такие суточные качели типичны для антициклонов межсезонья. Однако грядущая неделя принесет более интенсивное потепление.

Реклама

«Дневная температура продолжит расти и к пятнице, 13 марта, значительно повысится. Ночи из-за процессов охлаждения в антициклоне останутся прохладными, но уже без морозов», — сообщил синоптик.

Среднесуточная температура вырастет до 5-7° тепла. Ночью ожидается 0-5 тепла, а днем 10-15 тепла. Что больше — в пятницу, 13 марта, воздух местами прогреется до +17°. Такие показатели, говорит синоптик, характерны для конца марта-начала апреля. Ночью есть возможность туманов.

Постригань сообщил, что, по предварительным прогностическим расчетам, в выходные антициклон покинет территорию страны. Ветры с восточной составляющей будут снабжать более прохладным воздухом.

Напомним, ранее в «Укргидрометцентре» дали предварительный прогноз о погоде в марте. Синоптики сообщили, что в регионах температура воздуха и количество осадков будет соответствовать норме. В первый месяц весны еще может наблюдаться гололедица и налипание мокрого снега.