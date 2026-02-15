В Украину идет непогода: где ударят морозы и засыплет снегом

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 15 февраля, в части регионов Украины прогнозируют усложнение погодных условий — значительные осадки, гололедицу и порывистый ветер. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По прогнозам синоптиков, ночью умеренные осадки ожидаются в западных регионах и Винницкой области. Днем в западных и северных областях прогнозируют значительный снег и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы на дорогах. В Черкасской и Полтавской областях ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха в западных и северных областях составит от 1 до 6 градусов мороза, а ночью на севере местами до 9 градусов ниже нуля.

На остальной территории страны температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер северо-восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и на юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области днем ожидают сильный снег и мокрый снег, налипание и гололедица. Температура в столице ночью будет 4-6 градусов мороза, днем — 1-3 градуса мороза.

Отметим, что первый уровень опасности означает потенциальную опасность для населения и усложнение работы транспорта и инфраструктуры. Людям следует быть осторожными во время пребывания на улице.

Напомним, синоптик предупредил украинцев о резком ухудшении погоды и гололедице. Пик морозов придется на 16 и 17 февраля.