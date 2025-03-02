В Украину идет ощутимое потепление: прогноз погоды на понедельник, 3 марта

Понедельник, 3 марта, в Украине без осадков, но облачно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в течение дня ожидается +2+5 градусов, на западе до +7, на востоке свежее, около нуля", — написала она.

В Киеве понедельник будет облачным, свежим, где-то в пределах 2-4 градусов тепла. Но дальше с каждым днем будет теплеть.

"В ближайшие выходные в большинстве областей Украины вероятно +10+15 градусов", – добавила она.

Ранее синоптики не сообщили о погоде в марте. Больше об этом читайте в новости.

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