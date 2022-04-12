В Украину идет ожидаемое потепление: когда ждать повышения температуры и надолго ли оно задержится

В Украину идет ожидаемое потепление: когда ждать повышения температуры и надолго ли оно задержится

На выходных, 16-17 апреля, в Украине снова станет свежее.

В Украину идет потепление, однако продержится оно недолго.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

" 3-15 апреля немного потеплеет. Однако на сильный дальнейший прогрев не рассчитываем, потому что в течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и возможен мокрый снег", — написала она в Facebook.

В то же время, в Укргидрометцентре отметили, что 13 апреля на западе ночью еще будет держаться мороз, а днем в Украине будет 7-12° тепла. Теплее станет 14 апреля – до 10-15°. 15 апреля температура ночью 2-8° тепла, днем 13-19°, 15 апреля в Одесской области местами до 22°. 16 апреля в страну вернутся дожди и похолодание.

В Киеве 13 и 14 апреля будет прохладно и будет идти небольшой дождь. 15 апреля в столице также станет теплее — днем температура воздуха проигрывается до 16-18°. Однако 16 апреля в Киеве снова станет свежее — днем будет 11-13°.

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