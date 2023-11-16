В Украину идет первый снег: в каких регионах ожидается непогода

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается снижение температуры воздуха и снег.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

18 ноября в Житомирской и Винницкой областях возможен снег до 5-10 см, а в Прикарпатье местами до 20 см.

20 ноября в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может укрыть землю на 10-15 см.

На дорогах ожидается гололедица.

“Одевайтесь теплее и убедитесь, что ваши автомобили также подготовлены к усложнению погодных условий. Просим водителей, кто этого еще не сделал, позаботиться о смене летней резины на зимнюю. Соблюдайте ПДД и дистанцию, приближаясь к пешеходным переходам – снижайте скорость и будьте максимально бдительны”, — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Украине температура упадет до 14 градусов мороза.