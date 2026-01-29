В Украину идет похолодание: где и когда ударят морозы до -11°С

Мокрый снег, дождь и гололедица: прогноз погоды в Украине на конец января. / © ТСН

Реклама

В ближайшие 3-5 дней в Украине будет наблюдаться переменная погода с осадками, туманами и колебаниями температуры.

Об этом сообщила синоптика Наталья Птуха.

По ее словам, 29 января на всей территории страны будет преобладать теплый и влажный воздух, поступающий со стороны Черного моря. Поэтому погода будет преимущественно пасмурной, местами с туманами.

Реклама

Ожидается осадок в виде мокрого снега и дождя, связанных с прохождением атмосферных фронтов.

Где ожидают морозы, а где будет +10°С

В западных и северных регионах возможно образование гололеда. На большей части территории Украины, за исключением Закарпатья, южных и юго-восточных областей, на дорогах будет сохраняться гололедица.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +3°. На юге страны ночью прогнозируют от +1° до +6°, днем от +5° до +10°.

В то же время, синоптикиня предупреждает, что уже с 30 января в северных областях начнется снижение температуры. Там возможен небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -6…-11°.

Реклама

По словам Птухи, похолодание обусловлено влиянием антициклона — области повышенного атмосферного давления, обычно приносящей сухую, но холодную воздушную массу.

Метеорологи советуют водителям и пешеходам быть осторожными из-за скользких дорог и ухудшения видимости в туманах.

Напомним, синоптики также рассказали, каким будет прогноз погоды в Украине в феврале 2026 года.

Определить точную дату окончательного потепления крайне трудно из-за влияния гигантского атмосферного явления.