В Украину идет похолодание: где и когда ударят морозы до -11°С
Погода в Украине изменится. Синоптики предупредили о потеплении, осадках и дальнейшем снижении температуры.
В ближайшие 3-5 дней в Украине будет наблюдаться переменная погода с осадками, туманами и колебаниями температуры.
Об этом сообщила синоптика Наталья Птуха.
По ее словам, 29 января на всей территории страны будет преобладать теплый и влажный воздух, поступающий со стороны Черного моря. Поэтому погода будет преимущественно пасмурной, местами с туманами.
Ожидается осадок в виде мокрого снега и дождя, связанных с прохождением атмосферных фронтов.
Где ожидают морозы, а где будет +10°С
В западных и северных регионах возможно образование гололеда. На большей части территории Украины, за исключением Закарпатья, южных и юго-восточных областей, на дорогах будет сохраняться гололедица.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +3°. На юге страны ночью прогнозируют от +1° до +6°, днем от +5° до +10°.
В то же время, синоптикиня предупреждает, что уже с 30 января в северных областях начнется снижение температуры. Там возможен небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -6…-11°.
По словам Птухи, похолодание обусловлено влиянием антициклона — области повышенного атмосферного давления, обычно приносящей сухую, но холодную воздушную массу.
Метеорологи советуют водителям и пешеходам быть осторожными из-за скользких дорог и ухудшения видимости в туманах.
Напомним, синоптики также рассказали, каким будет прогноз погоды в Украине в феврале 2026 года.
Определить точную дату окончательного потепления крайне трудно из-за влияния гигантского атмосферного явления.