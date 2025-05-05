В Украину идет похолодание: где и когда ждать мокрый снег и заморозки

Погода. / © Associated Press

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В следующие несколько дней в Украине похолодает. Температура воздуха снизится, местами – заморозки, дожди и даже мокрый снег.

Об этом заявил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Во вторник, 6 мая, и в среду, 7 мая, на большей части территории страны будут кратковременные дожди, а на юге и востоке - с грозами. юго-восточной части страны воздух прогреется до +19-25°.

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Значительно холоднее станет в пятницу, 8 мая. В Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди, а иногда грозы. В Карпатах пройдет дождь с мокрым снегом. На остальной территории – без осадков;

Ночью температура опустится до 1-8° тепла. Впрочем, в северной части на почве заморозки 0-3°. Днем столбики термометров покажут 12-19° тепла.

Ветер северо-восточный и северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в Украине в мае. Синоптики «Укргидрометцентра» отметили, что средняя температура воздуха в течение месяца составит от +15 до +19°C. В горах - до +14°C.

Метеорологиня Наталья Голеня напомнила, что май — переходный месяц , а потому колебания типичны. Даже после сравнительно мягкой весны часто возвращаются ночные морозы. По данным многолетних наблюдений, май в Украине характеризуется значительными перепадами температуры.