В Украину идет похолодание и дожди: синоптик рассказала, когда изменится погода

Синоптики рассказали о погоде в ноябре / © unsplash.com

Реклама

В Украине выходные, 8-9 ноября, ожидаются тёплыми, однако возможны дожди.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что в субботу максимальная температура воздуха составит +15 градусов, без осадков. Дождь же ожидается уже в воскресенье.

Реклама

«В субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей. Температура воздуха составит в течение дня +9+13 градусов, в южной части +10+15 градусов. Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает, до +7+11 градусов, одевайтесь соответственно», — сообщила она.

В Киеве 8 ноября без осадков, днем +10+12 градусов, в воскресенье, 9 ноября, в столице похолодает до +8+10 градусов, пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.

11-12 ноября в большинстве областей Украины увеличится количество дождей и похолодает.

Напомним, синоптики рассказали, придет ли в этом году ранняя зима в Украину.