В Украину идет похолодание и зимняя погода: синоптик назвал точные даты

После почти весенней погоды в январе 2023 года, февраль удивит зимней стужей.

Погода в феврале 2023 года в Украине будет более стабильной и "зимней", чем в январе. Значительное похолодание ожидается уже в начале месяца.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

По его словам, уже в первые дни февраля температура в Украине снизится на 3-6 градусов. В частности, похолодание будет особенно ощутимым в период с 4 по 7 февраля — в Украину придут более холодные воздушные массы с севера.

Также в большинстве областей может выпасть снег.

"Таким образом, в первой декаде февраля все предпосылки для наступления классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что синоптик Наталья Диденко также прогнозирует похолодание. По ее словам, с 4 февраля, ближе к следующим выходным, атмосфера обещает "классическую зиму" – снег и мороз.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии ТСН.ua сообщил, что с 3 февраля существует большая вероятность, что в Украину придет мощный циклон с юга. Он обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады, метели.

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