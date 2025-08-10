В Украину идет похолодание: ожидается снижение температуры и грозы

Лето / © unsplash.com

Начиная с понедельника, большинство регионов Украиныокажутся в тыловой части холодного атмосферного фронта, что повлечет умеренное снижение температуры воздуха. На западе, севере, в центральных областях и частично на востоке температура будет колебаться в пределах +21-27 градусов, при этом на некоторых участках востока возможно повышение до +29 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

В южных областях 11 августа ожидается жаркая погода с температурой воздуха в пределах +29…+32 градуса. Осадки в виде дождей с грозами прогнозируются в ночное и утреннее время на западе, севере и в центральных областях. В течение дня дожди маловероятны, за исключением единичных грозовых дождей на Левобережье.

Вечер 10 августа принесет грозовые дожди в западных регионах страны. Завтра в большинстве областей ожидается усиление северо-западного ветра с порывами, которые местами могут достигать штормовых значений. Только в западных областях ветер будет оставаться слабым или умеренным.

В Киеве 11 августа температура снизится и в течение дня будет держаться в пределах +22…+24 градусов. Ночью прогнозируют дождь с грозой, а днем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней с теплой и даже жаркой погодой. По прогнозам, до конца августа осадков будет мало или они совсем отсутствуют, а жара будет держаться. Смягчение ожидается благодаря более прохладным ночам.

