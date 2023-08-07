В Украину идет похолодание: погода на завтра, 8 августа

Дожди с грозами пройдут на западе, севере и местами в центральных областях.

Атмосферные фронты принесли в Украину дожди с грозами и ослабление жары.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 8 августа, ожидается на западе +18+22, на востоке и юго-востоке +29+34, на остальной территории Украины +23+29 градусов.

Дожди с грозами пройдут на западе, севере и местами в центральных областях. На востоке – сухо.

На юге почти везде сухо, только в Одесской области будет дождь с грозой.

В Киеве дождь и гроза вероятнее во второй половине дня вторника. Температура воздуха будет составлять комфортные +23+25 градусов.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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