В Украину идет похолодание с дождями: какие регионы накроет ливень

В среду, 3 ноября, снова потеплеет.
Во вторник, 2 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди, а на севере страны еще и похолодание.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, где-то до +7+8 градусов, еще и возможен дождь", — поделилась она прогнозом на своей странице в Facebook.
В Укргидрометцентре также сообщили, что во вторник большинство регионов Украины накроют дожди. Их следует ожидать в восточных и южных областях, ливни возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.
Сухо будет только в западных, северных и частично центральных областях.
Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла.