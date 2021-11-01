В Украину идет похолодание с дождями: какие регионы накроет ливень

В среду, 3 ноября, снова потеплеет.

Во вторник, 2 ноября, во многих областях Украины ожидаются дожди, а на севере страны еще и похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"2 ноября похолодает в северных областях, а во многих областях Украины появятся дожди. Во вторник в столице столбики термометров прыгнут вниз, где-то до +7+8 градусов, еще и возможен дождь", — поделилась она прогнозом на своей странице в Facebook.

В Укргидрометцентре также сообщили, что во вторник большинство регионов Украины накроют дожди. Их следует ожидать в восточных и южных областях, ливни возможны в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Сухо будет только в западных, северных и частично центральных областях.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла.

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