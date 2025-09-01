В Украину идет похолодание: синоптик предупредил о заморозках в сентябре

В Украине первую неделю сентября ожидается теплая / © Pixabay

В Украине к концу сентября есть вероятность первых заморозков. В третьей декаде месяца погода существенно изменится — придет холодный воздух арктического происхождения.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По данным Кибальчича, первые заморозки на почве ожидаются уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.

«В Украине первую неделю сентября ожидается теплая, в южных, восточных и центральных областях порой жаркая. Синоптические условия будут способствовать поступлению жаркого воздуха из более южных широт, а повышенный фон атмосферного давления и антициклональная циркуляция станет помехой для развития дождевых облаков, поэтому возникнет дефицит осадков», — сказал он.

Средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1 — 2,5 градуса. Она прогнозируется на уровне +14,0…+18,0 градусов. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5…+19,0 градусов.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу «Украинского гидрометцентра», нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.