В Украину идет похолодание: синоптик предупредил об изменении погоды

Украинцев ждут значительные погодные изменения. В страну идет воздух из Атлантики.
Синоптик Виталий Постригань заявил, что в ближайшие дни в Украину придет похолодание на смену теплым дням.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его прогнозу, в ближайшие дни погоду будет определять перенос воздушных масс из Атлантики.
"Понедельник начнется с погодных изменений. В Центральной Украине стоит ожидать снижения температурных показателей. Температура ночью 2-7º тепла, днем 7-12º. В этом году природа достаточно "деликатно" переводит нас из мира яркой и теплой "золотой осени" в печальную и темную время года", — добавил Постригань.
Как сообщалось, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в ноябре будет репетиция зимы. В начале ноября народный синоптик обещает теплую погоду как для осени, а вот с середины месяца прогнозирует похолодание и даже снег.