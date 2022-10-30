В Украину идет похолодание: синоптик предупредил об изменении погоды

Синоптик Виталий Постригань заявил, что в ближайшие дни в Украину придет похолодание на смену теплым дням.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его прогнозу, в ближайшие дни погоду будет определять перенос воздушных масс из Атлантики.

"Понедельник начнется с погодных изменений. В Центральной Украине стоит ожидать снижения температурных показателей. Температура ночью 2-7º тепла, днем 7-12º. В этом году природа достаточно "деликатно" переводит нас из мира яркой и теплой "золотой осени" в печальную и темную время года", — добавил Постригань.

Как сообщалось, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в ноябре будет репетиция зимы. В начале ноября народный синоптик обещает теплую погоду как для осени, а вот с середины месяца прогнозирует похолодание и даже снег.

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