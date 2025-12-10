В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе

Погода в Украине / © ТСН

Кроме небольшого похолодания, логичного для зимы, пока по предварительным прогнозам, сильных морозов в Украине не видно.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

С 13 декабря украинцев ожидает легкое похолодание и понижение температуры днем до +3…-2 градусов. На востоке возможны ночные морозы до -7. Дожди и порывистый ветер будут сопровождать погоду по всей стране.

11 декабря в Украине будет преобладать сравнительно теплая погода: днем +3…+8 градусов, на западе — до +11.

На востоке и северо-востоке ожидается только +1…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-5 градусов, на востоке — до -7.

Почти по всей территории Украины синоптик прогнозирует влажную погоду с небольшим дождем.

В Киеве в четверг местами ожидается дождь, а ветер юго-западного направления может оказаться порывистым. Температура прогреется днем до +8 градусов.

С середины недели придет более ощутимое похолодание, но без чрезмерных морозов.

Температура днем снизится до +3…-2 градусов, ночью до -1…-5, на востоке местами до -7. Западные области останутся самыми теплыми с температурой выше нуля.

Небольшое похолодание типично для зимнего периода, и чрезвычайных погодных явлений не прогнозируют. Однако советуют украинцам быть готовыми к влажному и прохладному дню, особенно на востоке страны.

Напомним, утром 10 декабря ряд украинских городов встретили первый снег в этом сезоне. Заснеженные улицы и дороги зафиксировали жители Запорожья, Полтавы, Харькова, Днепра и Конотопа Сумской области, публикуя видео и фото в соцсетях. Мокрый снег начал падать вечером 9 декабря.