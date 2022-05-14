В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ждать и как надолго оно задержится

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ждать и как надолго оно задержится

На следующей неделе в Украину придет похолодание, правда, они продержится недолго — несколько дней.

Самая свежая погода будет в среду, 18 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Со вторника в Украину придет новая воздушная масса — ощутимо посвежеет, самой холодной предполагается среда, 18 мая", — написала она.

В то же время, по прогнозу Диденко, похолодание будет кратковременным — ближе к следующим выходным, 21-22 мая, температура воздуха снова повысится.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что 18 мая ночью в южной и восточной части ожидаются умеренные дожди, днем в большинстве областей Украины небольшие дожди, местами грозы. Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-17°. В Киеве 17-18 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура 17 мая ночью 9-11°, днем 15-17°, 18 мая ночью 5-7°, днем всего 13-15°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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