В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, стоит ли ждать снега

Погода

В Украине в ближайшие дни прогнозируется резкое снижение температуры воздуха из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

Об изменениях погоды рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ТСН.

Она развеяла слухи о снеге и сильных заморозках, распространявшиеся в социальных сетях и некоторых медиа.

«Очень обидно, к сожалению, читать в телеграмм-каналах и в некоторых крупных медиа непроверенную, недостоверную и неофициальную информацию, которая, скажем так, вводит в заблуждение наших пользователей, зрителей и населения Украины, когда и так хватает нам стресса в информационном пространстве», — подчеркнула Птуха.

Синоптик уточнила, что завтра, 24 сентября, из-за прохождения холодного фронта ожидается снижение температуры, однако осадки в виде снега не прогнозируются.

«За фронтом, после того, как он пройдет, будет снова повышаться атмосферное давление, соответственно, опять-таки будет преобладать погода без осадков. Во время прохождения атмосферного фронта завтра в Западных, Северных областях и Винницкой могут быть осадки в виде дождя, причем это будет небольшой дождь более осеннего, спокойного характера», — пояснила синоптик.

По словам Натальи Птухи, 25 сентября фронт сместится на восток, где еще кое-где возможны небольшие дожди, а на остальной территории установится антициклон с повышенным давлением. Это обеспечит ясную и спокойную погоду, однако снижение температуры будет ощутимым:

«И уже ночь на 25 и 26 сентября температурные показатели будут составлять от 2 до 7 градусов тепла. Кое-где на северных и западных областях, местами и в центральных, могут быть слабые заморозки на поверхности почвы», — предупредила синоптик.

Дневные максимумы также существенно снизятся: во многих западных и северных областях они составят +11…+16 градусов, тогда как на юге и в Закарпатье еще будет относительно тепло — +14…+19 градусов.

«Сегодня фронт зацепит Волынь, Ровенскую и Львовскую области. Температура там уже сегодня будет в пределах 11-16 градусов, более облачно и возможен небольшой дождь. Завтра фронт распространится на Западные, Северные и Винницкие области», — рассказала Птуха.

Синоптик также пояснила, что холодная воздушная масса, поступающая с севера, изменит характер погоды на осенний.

«С завтрашнего дня уже ожидаем, что в некоторых регионах погода будет переходить с летнего, который есть сегодня, на осенний. Возможно, уже будут фиксироваться и наступление метеорологической осени, то есть когда средняя суточная температура держится около 15 градусов и уже не поднимается выше», — отметила она.

Относительно популярного термина «бабье лето», Птуха отметила:

«Бабье лето — это народная терминология, официальной она не существует. Описываем это как сонатический процесс: после прохождения атмосферных фронтов и снижения температуры снова наступает период более спокойной погоды. Сейчас будет спокойный период после прохождения фронта, но температурный фон будет несколько ниже. Возможно, в начале октября ситуация изменится, но пока точно предсказать это невозможно».

Синоптик также подчеркнула, что сентябрь этого года был достаточно теплым:

«Если смотреть в разрезе последних десяти лет, продолжается более длительный период метеорологического лета, то есть летнего режима погоды. Этот сентябрь не был исключительным, он в большинстве своем приближался к климатической норме, иногда даже немного превышал ее. Последние несколько дней с высокими летними температурами были рекордными для некоторых метеостанций», — рассказала Птуха.

Синоптик отметила, что официальный прогноз Украинского гидрометцентра формируется на пять суток, а долгосрочные прогнозы имеют консультативный характер.

«Другие прогнозы могут показывать тенденции, но они не являются официальными, особенно если их видите от сомнительных источников», — добавила она.

