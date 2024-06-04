В Украину идет похолодание: синоптик сообщила о дождях и понижении температуры

В течение этой недели в Украине будет дождливая погода, а также грозы и шквалы. Так, осадков следует ожидать уже с 4 июня. Кратковременные дожди пройдут и в среду, 5 июня.

О погоде в комментарии NV рассказала синоптик Наталья Птуха.

"Где-то днем возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, Поэтому эти два дня следует не забывать зонтик и соблюдать правила безопасности во время грозы. Кое-где она может быть достаточно интенсивной", — рассказала синоптик.

Уже в четверг, 6 июня, осадков станет гораздо меньше. Лишь на северо-востоке возможны грозы и небольшие кратковременные дожди. По словам Птухи, 7 июня воцарится поле повышенного давления, а потому осадков не предполагается.

"8 июня снова вернутся более интенсивные осадки, ведь накануне в страну поступит новый атмосферный фронт, но уже с северо-запада. Запад и север, скорее всего, будут с грозами, которые 9 июня могут сместиться и на центральной области", — подчеркнула Птуха. .

По ее словам, в течение этой недели будет сохраняться комфортная температура воздуха, лишь немного свежее будет 6-7 июня. Впрочем, уже с понедельника 10 июня ожидается ощутимое понижение температуры.

"Слишком рано говорить, на сколько точно изменится температура, но по крайней мере на 5 градусов будет снижение. Самые высокие значения температуры в течение недели ожидаются на востоке и юго-востоке, поэтому здесь будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Всего в регионе +27…+32, и 5 июня показатель местами достигнет +35 градусов, и в первую очередь речь идет о Луганской и Донецкой области. 7-8 июня температура воздуха немного успокоится, и уже будет не выше +30 градусов", — говорит Птуха.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, порадует ли теплом первый месяц лета — июнь. Средняя месячная температура в июне будет в пределах +19–23°.

Читайте также: