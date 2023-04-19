В Украину идет похолодание со ливнями и грозами: синоптик предупредил об ухудшении погоды

Уже в ближайшее время в Украине испортится погода. В частности, уже с завтрашнего дня, 20 апреля, ожидается незначительное похолодание на 1-3 градуса.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, уже сегодня, 19 апреля, в части регионов будут осадки и сильный ветер.

"Сегодня во второй половине дня и в ночь на завтра в южных, восточных и Кировоградской области ожидаются дожди, сильные ливни, грозы, град и шквалы", — предупредил он.

В других областях Украины будет дождь, но осадки будут слабыми и кратковременными.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич в своем обзоре на неделю, 17-23 апреля, также предупреждал об ухудшении погоды. По его словам, дожди возобновятся в большинстве областей, местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

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