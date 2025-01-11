В Украину идет похолодание со снегом: где погода ухудшится уже завтра

Жители некоторых регионов могут ощутить снижение температуры уже в ближайшую ночь.

12 января в Украине ожидается похолодание: температура воздуха снизится ночью до 0-4 градусов мороза, а днем ожидается в большинстве областей от 1 мороза до 3 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшую ночь и завтра утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях.

12 января в Киеве ночью ожидаются -1-4 градуса, днем 0+2 градуса.

Преобладает облачная погода с мокрым снегом в ближайшую ночь, завтра днем — без существенных осадков, возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега.

"На следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов – среднеевропейская зима", – добавила она.

Напомним, синоптики предупредили об опасных погодных условиях. Больше об этом читайте в новости.

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