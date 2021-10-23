В Украину идет похолодание, в воскресенье низкие градусы охватят всю страну: прогноз погоды на 23-24 октября

Погода в Украине принесет сильное похолодание в ближайшие выходные.
Уже с субботы, 23 октября, в Украине существенно похолодает на Западе и Севере, днем +7+12 градусов. На остальной территории еще побудет теплая погода, +12 +18 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Дожди в субботу возможны — от Харьковщины, Сумщины через центральную часть до Одесской области", — написала она на странице в Facebook.
Кроме того, может задеть влагой Волынь, Ровенскую область, северные районы Киевщины и Черниговщины.
Поздно вечером в субботу — в Луганской и Донецкой областях также небольшие дожди.
В воскресенье, 24 октября, небольшие дожди вероятные на северо-востоке Украины, но температура воздуха дальше будет снижаться и в течение дня максимально предполагается лишь +5 +10 градусов, на юге до +12 градусов.
Ветер с западного будет переходить всеверо-западный и будет оставаться резким, сильным.
В Киеве на выходных существенные осадки не ожидаются. Ветер удержится порывистым, некомфортным. Температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться — в субботу до +12, в воскресенье до +6 +8 градусов.
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