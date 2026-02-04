В Украину идет потепление: как долго оно продлится

Заяц / © Pixabay

В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное потепление, однако погода будет оставаться неустойчивой из-за снега, сильного ветра и колебаний атмосферного давления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, хотя ближайшая ночь еще будет морозной, особенно на северо-востоке страны, общая тенденция свидетельствует о постепенном повышении температуры воздуха. Уже 5 февраля в Украине прогнозируется изменение погодных условий.

Погода в Украине 5 февраля — прогноз синоптикини

Диденко отметила, что осадки станут одним из ключевых факторов завтрашней погоды. Снег ожидается в северных областях, местами в западных регионах и в центральной части страны. В то же время в восточных областях и на большей части юга сохранится сухая погода.

Отдельное внимание синоптик обратила на усиление ветра. В четверг в Украине прогнозируется сильный юго-восточный ветер, местами с порывами до 15-20 м/с, что может существенно осложнить погодные условия.

Температура воздуха в ночные часы составит от -5 до -12 градусов, на северо-востоке страны морозы будут достигать -12…-17 градусов, тогда как в западных областях возможны плюсовые значения — до +2…+4 градусов. В дневное время 5 февраля теплее всего будет на западе и юге Украины — от 0 до +5 градусов.

В большинстве регионов в течение дня ожидается -3…-8 градусов, а на северо-востоке — до -8…-12 градусов.

В Киеве, по прогнозу синоптика, также произойдет изменение погоды. В столице возможен снег, на дорогах прогнозируется гололедица, а сильный юго-восточный ветер будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления. Ночью температура составит -8…-10 градусов, днем — -4…-6 градусов.

Наталья Диденко отметила, что сочетание мороза и сильного ветра может снижать ощутимую температуру воздуха, создавая эффект более сильного холода, несмотря на постепенное потепление.

По ее прогнозу, в ближайшие дни температура еще несколько повысится, однако в период с 9 по 11 февраля в Украине возможно очередное похолодание. В то же время уже с 12 февраля более теплая погода снова начнет вытеснять сильные морозы.