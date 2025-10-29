В Украину идет потепление до +20°C: когда и где ждать солнце

Погода в Украине / © ТСН.ua

Уже в ближайшие дни в Украину придет потепление. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20°C.

Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина.

Текущая погода и дожди

Пока через территорию Украины проходит атмосферный фронт с запада на восток, поэтому сегодня преимущественно дождь, кроме южных областей. Уже завтра 30 октября ожидается более комфортная погода без осадков, лишь на западе страны возможен небольшой дождь.

В течение двух суток небольшие дожди могут пройти в восточных, северо-восточных, западных и северных областях. Остальные территории остаются без осадков.

Ветер и теплые воздушные массы

Завтра южный ветер принесет более теплую воздушную массу, с переходом на северо-западный. В дальнейшем ветер будет менять направление, но южная составляющая останется, что приведет к потеплению.

Температура воздуха

Ночью прогнозируется +2…+9°C, днем 10–16°C. На юге до +17…+20°C, но локально. В Карпатах ночью 0…+3°C, днем 2–8°C.

Птуха отметила, что потепление будет постепенным, с периодическими небольшими дождями и будет удерживаться несколько дней.

Погода в начале следующей недели

2-3 ноября ожидается преимущественно сухая погода, только в западных областях возможны небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится: днем 10–16°C, на юге и западе до +19°C.

Туманы и снег в Карпатах

Туманы возможны локально, но из-за ветра их образование маловероятно. Снег на высокогорье Карпат будет сохраняться только короткое время и быстро таять.

Итоги октября и метеорологическая зима

Среднесуточная температура за последние дни близка к климатической норме +6…+11°C. Метеорологическая зима придет, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не поднимается выше 0°C.