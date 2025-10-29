- Дата публикации
В Украину идет потепление до +20°C: когда и где ждать солнце
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют потепление в Украине до +20°C в некоторых регионах. Узнайте, когда и где ожидать солнечную и теплую погоду, а также возможны осадки и изменения ветра.
Уже в ближайшие дни в Украину придет потепление. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20°C.
Об этом сообщила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в блиц-интервью для РБК-Украина.
Текущая погода и дожди
Пока через территорию Украины проходит атмосферный фронт с запада на восток, поэтому сегодня преимущественно дождь, кроме южных областей. Уже завтра 30 октября ожидается более комфортная погода без осадков, лишь на западе страны возможен небольшой дождь.
В течение двух суток небольшие дожди могут пройти в восточных, северо-восточных, западных и северных областях. Остальные территории остаются без осадков.
Ветер и теплые воздушные массы
Завтра южный ветер принесет более теплую воздушную массу, с переходом на северо-западный. В дальнейшем ветер будет менять направление, но южная составляющая останется, что приведет к потеплению.
Температура воздуха
Ночью прогнозируется +2…+9°C, днем 10–16°C. На юге до +17…+20°C, но локально. В Карпатах ночью 0…+3°C, днем 2–8°C.
Птуха отметила, что потепление будет постепенным, с периодическими небольшими дождями и будет удерживаться несколько дней.
Погода в начале следующей недели
2-3 ноября ожидается преимущественно сухая погода, только в западных областях возможны небольшие дожди. Температурный фон существенно не изменится: днем 10–16°C, на юге и западе до +19°C.
Туманы и снег в Карпатах
Туманы возможны локально, но из-за ветра их образование маловероятно. Снег на высокогорье Карпат будет сохраняться только короткое время и быстро таять.
Итоги октября и метеорологическая зима
Среднесуточная температура за последние дни близка к климатической норме +6…+11°C. Метеорологическая зима придет, когда среднесуточная температура несколько дней подряд не поднимается выше 0°C.