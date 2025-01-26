В Украину идет потепление: как и где изменится погода в понедельник, 27 января

В понедельник, 27 января, синоптики обещают украинцам сухую и достаточно теплую погоду.

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Погода в областях 27 января

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха 0…+3 градуса, дневная +8+10 градусов.

В северных областях солнечно, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +3+1, дневная +5+7 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, +6+8 градусов.

В южных областях солнечно, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +3+1, дневная +7+9 градусов.

В восточных областях солнечно, облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха 0…+2 градуса, дневная +5+7 градусов.

Ранее мы писали, какая будет погода сегодня, 26 января. Больше об этом читайте в новости.

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