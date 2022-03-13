В Украину идет потепление, но это ненадолго: прогноз погоды на 14 марта

В Украину идет потепление, но это ненадолго: прогноз погоды на 14 марта

В Киеве в понедельник будет сухо и солнечно.

В Украине 14 марта ожидается потепление, но ночи еще будут морозными. А уже со среды ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик подчеркнула, что с 14 марта ожидается начало весны в Украине. 14 марта температура воздуха в большинстве областей Украины днем повысится до +4+8 градусов. Хотя ночью ожидается 3-8 градусов мороза.

"В Сумской, Харьковской, Полтавской областях в ночь на понедельник 8-14 градусов мороза, завтра днем +1+4 градуса. Характер погоды — антициклонический, поэтому 14 марта осадков в Украине не ожидается и даже во многих областях будет днем солнце и ветер", — сказала Наталья Диденко.

Синоптик не добавила, что в Киеве в понедельник будет сухо и солнечно.

"В ближайшую ночь до 2-4 градусов мороза, завтра днем в столице потеплеет до +5 градусов. А во вторник даже до +7, +8 градусов", — сообщила Диденко.

Со среды в Украине снова похолодает, однако сильных морозов не будет.

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