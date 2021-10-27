В Украину идет потепление почти до +20°: синоптики рассказали, где и когда улучшится погода

В Украину идет потепление почти до +20°: синоптики рассказали, где и когда улучшится погода

Погода в четверг и пятницу в Украине будет теплой.

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой – в страну вернется потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу, завтра, 28 октября, в Украине преимущественно без осадков, местами небольшой дождь возможен днем в северо-восточных областях, а ночью и утром в западной части местами туман.

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Температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +9 до +14 °С. Теплее всего будет традиционно на юге и Закарпатье, где прогнозируют до +17 °С. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве в течение дня 28 октября погода будет тоже сухой. Температура днем до 11-13 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В пятницу, 29 октября, в Украине также будет тепло: в регионах будет преимущественно 10-15 °С, на Западе – до +18 °С. Осадков в Украине не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве ночью и утром 28 октября местами возможен туман, но дождь не ожидается. Температура ночью до +7-9 °С, днем +12-14 °С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.

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