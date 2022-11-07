В Украину идет потепление: прогноз погоды на неделю, 7-13 ноября

Неделя, 7-13 ноября, в Украине будет туманной, но достаточно теплой как для последнего месяца осени.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 7-9 ноября, в стране будет преимущественно сухо, но утром и ночью ожидаются туманы, небольшой дождь будет идти только в Карпатском регионе. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных и большинстве центральных областей от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в западной части страны и Одесской области 9-14°.

Как пишет Наталья Диденко, понедельник в Украине будет свежим и туманным, а со вторника, 8 ноября, градусы начнут повышаться. По прогнозам синоптика, в Украине потеплеет на несколько градусов.

В четверг, 10-11 ноября, большинство Украины останется без осадков, лишь 11 ноября осадки возможны в Киевской области и на западе страны. Температура ночью будет колебаться от 4° до 9° тепла, в восточной и северо-восточной части страны местами около 0°, а днем столбики термометров поднимутся до 9-14°, в Одесской области до 17°.

На выходных, 12-13 ноября, осадки в Украине также маловероятны, разве что на западе ночью пройдет небольшой дождь.

В Киеве 7 ноября столбики термометров поднимутся до 7-8°, воздух будет влажным, с туманами, но без серьезных дождей. В целом неделя в столице будет преимущественно сухой, только в пятницу, 11 ноября, возможны дожди. Температура в течение недели в Киеве ночью будет на уровне 5-8°, а днем будет подниматься до 9-14°.

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Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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