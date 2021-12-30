В Украину идет потепление с осадками: прогноз погоды на Новый год, 31 декабря

В Украину идет потепление с осадками: прогноз погоды на Новый год, 31 декабря

Завтра в стране будет облачно.

На Новый год в пятницу, 31 декабря, в Украине потеплеет и придут осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных областях дождь, ночью местами с мокрым снегом, температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла. На остальной территории небольшой снег, днем местами с дождем, лишь в южной части ночью без существенных осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на востоке страны ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах страны гололедица, ночью и утром в западных и восточных областях туман, в северных и центральных областях местами гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 31 декабря ожидается небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. Из-за гололедицы на дорогах и местами гололеда в столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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