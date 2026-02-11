В Украину идет резкая смена погоды: дожди, оттепель и сильный ветер

Погода / © ТСН

В Украине в ближайшее время ожидается резкое изменение погодных условий. Антициклон отступает, зато территорию страны начнут заполнять теплые и влажные воздушные массы западного происхождения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в четверг, 12 февраля, из-за влияния теплого атмосферного фронта в западных и северных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет облачно, однако существенных осадков не предвидится. Синоптик также предупредила о сильном южном ветре, который местами будет достигать штормовых порывов.

Температура воздуха ночью в среднем составит от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, в то же время в восточных регионах еще задержатся ночные морозы в пределах 5-12 градусов. Днем столбики термометров по всей стране поднимутся до 1-4 градусов тепла. Теплее всего будет в западных и южных областях, где ожидается до +4…+8 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +10 градусов.

Какой будет температура в столице

В Киеве 12 февраля прогнозируется влажная и ветреная погода. Ночью температура в столице будет около нуля, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

Синоптик призвала граждан быть осторожными из-за начала оттепели. В частности, она предупредила об опасности падения сосулек и снега с крыш домов, а также посоветовала выбирать непромокаемую обувь и не игнорировать теплые вещи из-за сильного ветра.

Согласно прогнозу, теплая и влажная погода в Украине продлится несколько дней. Ближайшее снижение температуры до умеренных морозов ожидается с понедельника, 16 февраля.

Кроме того, метеоролог Наталья Голеня объяснила, что говорить о приходе весны в Украине пока рано. По ее словам, хотя в ближайшие дни ожидается потепление и оттепель, уже с 16 февраля погода снова может измениться в сторону похолодания.

Она отметила, что в период с 16 по 19 февраля возможно возвращение морозов — от слабых до умеренных. В ночные часы температура может опускаться до -3…-8 градусов, а при ясной погоде — даже до -10…-12. Днем также сохранятся минусовые значения — от нуля до -5 градусов. Поэтому, по прогнозу синоптика, настоящая весенняя погода пока откладывается.