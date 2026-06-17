В Украину идет резкая смена погоды: синоптики рассказали, когда потеплеет

Погода / © ТСН

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Ближе к выходным погода в Украине станет теплее и станет сухее — на это будет влиять антициклон.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Прогноз погоды в Украине — когда потеплеет

По прогнозам, уже в конце этой недели погода улучшится.

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«Синоптическая ситуация в Украине в период с 19 по 21 июня начнет постепенно меняться в сторону более спокойной и теплой погоды», — отметил Иван Семилит.

Увеличение количества солнечных прояснений будет способствовать повышению температуры воздуха. В большинстве областей дневные показатели будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла. По прогнозам Укргидрометцентра, местами столбики термометров будут достигать 30 градусов тепла.

«Уже в течение 19—21 июня в большинстве областей дневные максимумы будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла», — отметил Иван Семилит.

В ночные часы 19 июня ожидается от 12 до 17 градусов тепла. На выходных потепление сохраняется, а ночная температура будет колебаться в пределах от 13 до 19 градусов тепла.

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Погода в Украине — последние новости

Напомним, антициклон и грозовые фронты разделят Украину 18 июня. Пока на западе и в столице будет облачная погода без существенных осадков, южные и восточные регионы накроют умеренные дожди.

Ранее синоптик предупредил о резком изменении погоды в Украине в ближайшие дни.

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