В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября
В пятницу по прогнозу синоптика снова дожди и похолодание.
В пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Днем +9+14 градусов. В восточных областях будет очень тепло, +15+19 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой, да еще с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в районе +11+13 градусов», — отметила она.
Между тем, спасатели просят туристов не ходить в горы — непогода усилилась.
Сегодня, 9 октября, на горе Поп Иван облачно, ограничена видимость, снег, ветер северо-восточный 15 м/с, температура воздуха -2°С.