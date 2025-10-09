В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

Погода не порадует украинцев

В пятницу, 10 октября, в Украине снова прогнозируют дожди. Температура воздуха опустится до +9 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Днем +9+14 градусов. В восточных областях будет очень тепло, +15+19 градусов. В Киеве пятница ожидается облачной, дождливой, да еще с порывистым ветром северо-западного направления. Днем в районе +11+13 градусов», — отметила она.

Между тем, спасатели просят туристов не ходить в горы — непогода усилилась.

Сегодня, 9 октября, на горе Поп Иван облачно, ограничена видимость, снег, ветер северо-восточный 15 м/с, температура воздуха -2°С.