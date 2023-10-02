В Украину идет резкое похолодание: синоптик назвал точные даты

В воскресенье, 8 октября, в западных областях местами предусматриваются заморозки -3 градуса.

Ближе к выходным, 7-8 октября, придет ощутимое похолодание. Ожидается порывистый ветер, местами с небольшими дождями.

Такой прогноз озвучил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, среднесуточная температура в октябре в большинстве областей опустится ниже +15 °С.

"Вторая половина следующей недели ознаменуется прохладной, ветреной погодой, местами с небольшими дождями и существенным похолоданием. Ожидаемые условия погоды заключаются в климатическую норму для этого сезона и не являются аномальными" — предупредил он.

Понижение температуры ожидается 5 октября. В Украину придет антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+11°С, днем +17…+22°С.

"В пятницу, 6 октября, в связи с развитием циклоничности над странами Балтии значительно снизится давление и пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На Левобережье и в южных областях умеренные дожди, местами в сопровождении гроз", – говорится в его прогнозе.

Погода на выходных

В субботу, 7 октября, в западных и местами северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной стране без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +10...+15°С.

В воскресенье, 8 октября, в западных областях местами предполагаются заморозки -3...0°С; днем +7…+12 °С. Днем осадков не ожидается, лишь днем на севере Левобережья местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С.

Ранее сообщалось прогноз погоды на понедельник, 2 октября. Ознакомьтесь с этой ссылкой.

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