В Украину идет серьезное похолодание: синоптик рассказала, когда ожидать снижения температуры

В Украину идет серьезное похолодание: синоптик рассказала, когда ожидать снижения температуры

До выходных еще немножко побудет тепла.

Ближе к выходным, с 23 октября, в Украину придет серьезное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам 21 и 22 октября в Украине ожидается потепление, а вот с субботы начнет заходить серьезное похолодание.

"Как раз с 23 октября в Украину начнет заходить серьезное похолодание", — написала Диденко.

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В Укргидрометцентре также сообщили о снижении температуры 23-24 октября: ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-10° тепла, в южной части ночью 2-7° тепла, днем 8-14°, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: уже сегодня значительно потеплеет

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