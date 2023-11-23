В Украину идет существенное потепление: синоптик назвала точную дату

Мороз также отойдет в ночные часы, но не везде.

В пятницу, 24 ноября, в Украине ощутимо потеплеет. Температура воздуха в дневные часы повысится до +2+9 градусов, на юге будет +10+14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ночь также отодвигает морозы, +1+3 градуса, на юге до +6 градусов, только в восточной части и кое-где в центральных областях -1-4 градуса", — отметила она.

По ее прогнозам, дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер будет достигать порой штормовых порывов практически повсюду.

По погоде в столице ожидается облачная влажная ветреная, но более теплая погода. Дождь, местами пройдет мокрый снег. Ночью около нуля, а днем воздух в столице прогреется до +5 градусов.

Однако в конце недели и начале следующего во многих областях погода усложнится. Ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер, но не везде.

"Следующая неделя будет холодной, со вторника 28-го ноября ночью снова будет доминировать морозная погода", — проинформировала Диденко.

Напомним, украинские полярники показали белые ночи в Антарктике. Смотрите атмосферные фото по ссылке.

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