В Украину идет тепло, однако кое-где еще поморозит: прогноз погоды на четверг, 12 января

В Украину идут теплые воздушные массы.
В четверг, 12 января, в Украине без осадков. Температура начнет повышаться благодаря поступлению атлантического воздуха.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.
По прогнозу ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако уже завтра днем в Украине ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на западе будет +3…+8 градусов.
Осадки возможны только в Карпатах в виде мокрого снега и на юге Одесской области – в виде дождя.
В Киеве 12 января осадков не ожидается. Ближайшая ночь еще холодная, -6-8 градусов, 12 января днем теплее – около 1 мороза.
Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым. Дальше в Украине еще будет теплеть.
Напомним, народный синоптик рассказал, когда ожидать изменения погоды в Украине.
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