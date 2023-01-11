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В Украину идет тепло, однако кое-где еще поморозит: прогноз погоды на четверг, 12 января

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
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В Украину идет тепло, однако кое-где еще поморозит: прогноз погоды на четверг, 12 января

Фото: УНИАН

В Украину идут теплые воздушные массы.

В четверг, 12 января, в Украине без осадков. Температура начнет повышаться благодаря поступлению атлантического воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако уже завтра днем в Украине ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на западе будет +3…+8 градусов.

Осадки возможны только в Карпатах в виде мокрого снега и на юге Одесской области – в виде дождя.

В Киеве 12 января осадков не ожидается. Ближайшая ночь еще холодная, -6-8 градусов, 12 января днем теплее – около 1 мороза.

Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым. Дальше в Украине еще будет теплеть.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда ожидать изменения погоды в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
190
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