- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украину идет жара до +34 °С и грозовые ливни: прогноз погоды на неделю
Синоптики прогнозируют резкие изменения погоды в первые дни лета.
В начале июня в Украине установится по-настоящему летняя, но неустойчивая погода. Синоптики предупреждают о жаре до +34 °С, ливнях, грозах, граде и шквалах в разных регионах страны.
Об этом сообщает Метеопрог.
Жара с кратковременными ливнями
Первая неделя июня порадует украинцев высокими температурами — днем воздух будет прогреваться до +27…+32 °С, а на юге столбики термометров будут достигать +34 °С. Однако синоптики предупреждают о неустойчивом характере погоды — местами ожидаются грозовые дожди, шквалы и даже град.
Понедельник, 2 июня:
Грозовые дожди прогнозируют в западных и северных областях. Днем возможны шквалы до 15-20 м/с и град. В остальных регионах — сухо. Ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, на юге — до +31 °С.
Вторник, 3 июня:
Погода ухудшится в западных, северных и местами центральных областях — ожидаются ливни, грозы, град и шквалы до 22 м/с. В остальных регионах — сухо. Температура днем — +27…+32 °С, на западе немного прохладнее — +20…+26 °С.
Среда, 4 июня:
Дожди накроют центральные, восточные области и Прикарпатье. В Карпатах возможны грозы. Температура воздуха днем — +22…+27 °С, на юге — до +31 °С.
Четверг, 5 июня:
Преимущественно сухо, лишь во второй половине дня на западе и севере возможны дожди с грозами. Температура днем — +25…+30 °С, на юге и Прикарпатье — до +33 °С.
Пятница, 6 июня:
Грозовые ливни вернутся в западные, центральные и северо-восточные области. Местами возможен град и шквалы до 24 м/с. На юге — сухо и жарко: +30…+33 °С.
Суббота, 7 июня:
Грозовые дожди охватят большинство областей. На юге сохранится жара до +34 °С.
Воскресенье, 8 июня:
Наиболее сложная погода ожидается на западе, севере и в центре — грозы, дожди, местами град и шквалы. В остальных регионах — солнечно. Днем — +29…+34 °С, на западе и севере — +17…+26 °С.
В целом первая неделя июня принесет украинцам настоящие погодные контрасты: жару, резкие изменения ветра, кратковременные дожди и угрозу стихийных явлений. Метеорологи советуют внимательно следить за обновлениями прогноза и быть осторожными в периоды гроз.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение, и рассказывали о том, где будет бушевать непогода 1 июня.