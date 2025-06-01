В Украину идет жара до +34 °С и грозовые ливни: прогноз погоды на неделю

Прогноз погоды на июнь / © pixabay.com

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В начале июня в Украине установится по-настоящему летняя, но неустойчивая погода. Синоптики предупреждают о жаре до +34 °С, ливнях, грозах, граде и шквалах в разных регионах страны.

Об этом сообщает Метеопрог.

Жара с кратковременными ливнями

Первая неделя июня порадует украинцев высокими температурами — днем воздух будет прогреваться до +27…+32 °С, а на юге столбики термометров будут достигать +34 °С. Однако синоптики предупреждают о неустойчивом характере погоды — местами ожидаются грозовые дожди, шквалы и даже град.

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Понедельник, 2 июня:

Грозовые дожди прогнозируют в западных и северных областях. Днем возможны шквалы до 15-20 м/с и град. В остальных регионах — сухо. Ночью +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, на юге — до +31 °С.

Вторник, 3 июня:

Погода ухудшится в западных, северных и местами центральных областях — ожидаются ливни, грозы, град и шквалы до 22 м/с. В остальных регионах — сухо. Температура днем — +27…+32 °С, на западе немного прохладнее — +20…+26 °С.

Среда, 4 июня:

Дожди накроют центральные, восточные области и Прикарпатье. В Карпатах возможны грозы. Температура воздуха днем — +22…+27 °С, на юге — до +31 °С.

Четверг, 5 июня:

Преимущественно сухо, лишь во второй половине дня на западе и севере возможны дожди с грозами. Температура днем — +25…+30 °С, на юге и Прикарпатье — до +33 °С.

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Пятница, 6 июня:

Грозовые ливни вернутся в западные, центральные и северо-восточные области. Местами возможен град и шквалы до 24 м/с. На юге — сухо и жарко: +30…+33 °С.

Суббота, 7 июня:

Грозовые дожди охватят большинство областей. На юге сохранится жара до +34 °С.

Воскресенье, 8 июня:

Наиболее сложная погода ожидается на западе, севере и в центре — грозы, дожди, местами град и шквалы. В остальных регионах — солнечно. Днем — +29…+34 °С, на западе и севере — +17…+26 °С.

В целом первая неделя июня принесет украинцам настоящие погодные контрасты: жару, резкие изменения ветра, кратковременные дожди и угрозу стихийных явлений. Метеорологи советуют внимательно следить за обновлениями прогноза и быть осторожными в периоды гроз.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение, и рассказывали о том, где будет бушевать непогода 1 июня.