В Украину идет жара: в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 34°

В Украину идет жара: в некоторых регионах температура воздуха прогреется до 34°

В то же время ночи уже будут прохладными.

В Украину идет жара. Так, на выходных, 28-29 августа, температура воздуха в некоторых регионах прогреется до 33-34°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на смену дождям, в большинство областей нашей страны придет достаточно теплая, а местами жаркая погода. Уже 28 августа температура воздуха на востоке и юго-востоке прогреется до 33°, на остальной территории ночью будет составлять 9-14°, днем 23-28°, в западных областях 16-21°, в северных областях 21-26°.

29-30 августа температура ночью будет на уровне 11-17°, в южной части до 21°, днем 25-31°, в юго-восточной части до 34°.

Касательно осадков, то на выходных, 28-29 августа, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно сухую погоду, дожди ночью возможны только в северных и западных областях, а днем в Карпатском регионе, местами с грозами. Днем 30 августа местами кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.

В Киеве 28 августа ночью прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°. 29-30 августа без осадков, лишь днем 30 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: в ближайшие двое суток синоптики прогнозируют непогоду в большинстве регионов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку