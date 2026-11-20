Украину зальет дождями и похолодает / © pexels.com

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В субботу, 21 ноября, в Украине заметно снизится температура воздуха. Почти во всех регионах пройдут дожди.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода в Украине 21 ноября

На севере страны ночью температура воздуха будет +2 +4 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +6 +8. В большинстве областей ожидаются дожди, небо будет преимущественно облачным.

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В западных областях ночью прогнозируют +2+4 градуса, днем воздух прогреется до +7+9. Преимущественно облачно с дождями.

В центральной части Украины ночная температура будет +5 +7 градусов, а днем потеплеет до +11 +13. Местами пройдут дожди.

На востоке ночью ожидается +6+8 градусов, днем от +8 до +10. В большинстве районов будет облачно и дождливо.

На юге будет теплее всего. Ночью температура опустится до +9+11 градусов, а днем достигнет +13+15 градусов. Прогнозируют облачность с прояснениями и периодическое появление солнца. Возможны дожди на юге Крыма.

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Ранее синоптики сообщили, что зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. При вторжении арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.

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