В Украину идут циклоны: синоптик рассказала, как изменится погода 5 января

Завтра, 5 января, Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые обусловят влажную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду. Однако на юге Украины даже возможны завтра солнечные прояснения.

Температура воздуха будет в течение дня высокой, +2+9 градусов, вдоль северных районов свежее -3+2 градуса.

В Киеве 5 января ожидается небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах скользко и мокро. Температура воздуха ночью 0+3 градуса, а днем 0-2 градуса мороза. Поэтому вечером гололед окрепнет.

Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде на неделю. Кое-где температура снизится до 18° мороза.

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