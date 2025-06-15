В Украину идут дожди и грозы: где будет холоднее всего 15 июня

Большую часть территории Украины накроют дожди и грозы

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В воскресенье, 15 июня, большую часть территории Украины накроют дожди и грозы. Лишь в западных областях осадки не ожидаются. Температура воздуха будет комфортной, но ночью в Карпатах похолодает.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Подробный прогноз погоды на 15 июня.

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине 15 июня ожидается облачная погода с прояснениями.

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Осадки: В большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем на востоке и юго-востоке страны ожидаются умеренные осадки, местами возможны грозы.

Ветер: Преобладает северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:Ночью столбики термометров покажут +9…+14°.Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+24°.На юго-западе страны ожидается +27°.В Карпатах ночью будет прохладнее: +4…+9° тепла, днем воздух прогреется до +15…+20°.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса тепла, ночью — 11-13°.

Будьте внимательны и учитывайте погодные условия при планировании дел на 15 июня.

Напомним, выходные 14-15 июня принесут в Украину не только дожди и грозы, но и неожиданное похолодание. Погода будет неустойчивой из-за активизации циклона и поступления холодного воздуха арктического происхождения. Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры воздуха до аномально низких показателей для этого времени года.