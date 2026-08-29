В Украину идут дожди и грозы: где в воскресенье будет непогода

Погода испортится / © Pixabay

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В воскресенье, 30 августа, в большинстве западных, северных, Винницкой, днем и Черкасской области кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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В западных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +11…+16 градусов, а днем +26…+31 градуса.

На севере страны кратковременные дожди возможны днем местами в Киевской и Черниговской областях. Ночью прогнозируют +8…+13 градусов, а днем +24…+29 градусов.

В центральных регионах сохранится сухая и малооблачная погода. Температура ночью будет в пределах +14…+19 градусов, а днем потеплеет до +27…+32 градусов.

На юге осадков не ожидается. Ночью ожидается +15…+20 градусов, а днем +27…+32 градуса.

В восточных областях дожди не прогнозируют. Температура воздуха будет составлять +11…+16 градусов ночью и +26…+31 градус днем.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье, 30 августа, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

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Ранее синоптики сообщили, что 30-31 августа локальные грозовые дожди охватят уже большинство западных, северных и центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода.

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