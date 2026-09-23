В Украину идут дожди и похолодание, а потом вернется тепло: синоптик назвал, когда ждать потепления

На Украину надвигаются сильные дожди и похолодание

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Холодный воздух из Скандинавии привел к образованию активного циклона над Черным морем. Он принесет сильные дожди, грозы и шквалы, однако уже в конце недели погода улучшится.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

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По его словам, циклон двигается в направлении Запорожья, а вечером его центр будет находиться вблизи Днепра. В Черкасской области начнутся дожди, которые ночью могут усилиться до значительных.

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Ожидается от 15 до 49 мм осадков. Возможны грозы и шквалы скоростью 15–20 м/с.

В четверг, 24 сентября, циклон будет постепенно покидать территорию Украины, поэтому дождей станет меньше. Полностью они должны прекратиться в пятницу.

Температура будет на 1–3 градуса ниже климатической нормы: ночью ожидается +6…+11°, днем — +11…+16°.

Когда вернется тепло

По предварительным прогнозам, уже в ближайшие выходные Украина окажется под влиянием антициклона.

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Температура днем может подняться до +18…+20°.

Постригань также отметил, что нынешние дожди полезны сельскому хозяйству: они пополняют запасы влаги в почве и сокращают площади, охваченные почвенной засухой. Дальнейшее потепление должно способствовать прорастанию озимых культур, а прекращение осадков - осеннему севу и уборке урожая.

В Украине уже зафиксировали первые осенние морозы

В Украине уже зафиксировали первые осенние морозы. В высокогорье Карпат утром 23 сентября температура опустилась до -2°C.

В то же время в Европе формируется ранняя волна заморозков. В ближайшие дни холодный воздух будет распространяться на северные, восточные, центральные и частично южные регионы континента.

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В некоторых областях температура может опуститься до -12°C, причем мороз ожидается не только у поверхности земли.

Причиной похолодания называют поступление холодных воздушных масс с севера. При прояснениях они будут задерживаться в отдельных регионах и усиливать ночные заморозки.

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