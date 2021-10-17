В Украину идут дожди и заморозки: в каких регионах 18 октября ухудшится погода

В Украину идут дожди и заморозки: в каких регионах 18 октября ухудшится погода

Погода в Украине в начале недели начнет меняться.

Погода в Украине завтра, 18 октября, начнет ухудшаться — во многих областях пройдут дожди, а также опустится температура воздуха.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Так, дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Температура воздуха днем будет держаться преимущественно на уровне от +8 °С до + 13 °С. В частности, на западе днем от +7 °С до +13 °С, а ночью даже до -1 °С. И уже к 20 октября "минусовая" температура ожидается в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Винницкой областях и местами в западных регионах.

На севере 18 октября синоптики обещают днем от + 8 °С до + 10 °С, а ночью до + 2 °С. На востоке днем максимум + 13 °С, а ночью температура опустится до + 2 °С.

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На юге будет теплее, там днем столбики термометров покажут + 14 °С, а ночью опустятся до + 3 °С.

В центре днем несколько прохладнее от +8 °С до + 10 °С. В Киеве в течение дня погода будет пасмурной. Днем температура составит максимум +11 °С, ночью опустится до + 4 °С.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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