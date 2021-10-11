В Украину идут дожди: прогноз погоды на неделю, 11-17 октября

В Карпатах прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Погода на этой неделе, 11-17 октября, в Украине изменится с сухой на дождливую. Днем традиционно будет довольно тепло, а вот ночи ожидаются холодными, с заморозками.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в стране будет преимущественно без осадков, лишь днем 11 октября на Закарпатье и юге Одесской области дождь, 12 октября ночью в юго-западной части, днем на Правобережье временами дожди. Ветер северо-восточный, 11 октября с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура 11 октября ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. 12 октября температура ночью 0-6° тепла, днем 9-15°, в южной и юго-восточной части ночью 5-10°, днем 11-16°.

С 13 октября на смену сухой погоде придут дожди - ночью на Правобережье, днем на большей части территории страны. Температура в западных областях ночью 0-6° тепла, днем 3-9°, на остальной территории ночью 2-8° тепла, на юге страны до 11°, днем 7-13°, на юге и востоке страны до 19°. В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

14-17 октября в Украине будет преимущественно без осадков, лишь 14 октября в северной, 16 октября в южной и северо-восточной частях небольшие дожди. Температура ночью 0-6° тепла, днем 7-13°, на юге и востоке страны ночью 4-10° тепла, днем 12-18°.

В Киеве 11-12 октября будет сухо. Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 11 октября с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°. 13 октября в столице ожидается дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°. Дождливо также будет и 14, и 16 октября, а вот пятница, 15 октября, и воскресенье, 17 октября, будут в Киеве сухими. Температура ночью 2-4° тепла, днем воздух будет прогреваться до 13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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