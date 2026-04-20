В Украину идут еще более сильные заморозки и похолодание: синоптики предупредили, где ударит непогода

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине / © Pixabay

В ближайшие дни Украинунакроет волна арктического холода, которая принесет с собой ночные заморозки до -3 градусов и осадки. Подробнее о погоде в Украине 20 апреля — читайте в материале ТСН.ua.

По словамсиноптика Натальи Диденко, в понедельник, 20 апреля, в Украине ожидается похолодание. В свою очередь начальник Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечает, что в начале недели адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении) холода усилится.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки до -3 градусов мороза. Днем ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

Тем временем в Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду в Украине 20 апреля. Ночью на крайнем востоке и западе местами пройдут небольшие, днем на Правобережье умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами ожидается небольшой дождь.

Как отмечают метеорологи, на остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер будет дуть преимущественно северный, на юге страны южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла, днем — от +11 до +16 градусов выше нуля.

Погода в Украине 20 апреля / © Укргидрометцентр

Также метеорологи предупреждают, что ночью 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов мороза. На следующие сутки, 21 апреля, такая же ситуация будет наблюдаться в западных, центральных и Харьковской областях, а 22 апреля ночные заморозки на почве охватят почти всю страну, кроме юго-востока. Поэтому в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В то же время синоптики предупреждают о значительном снижении температуры воздуха до -3 градусов ниже нуля, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности. Такие заморозки ожидаются 20 апреля на северо-востоке, в течение 21-22 апреля в северных регионах, а 22 апреля — также в западных и большинстве центральных областей.

Синоптики предупредят о заморозках 20 апреля / © Укргидрометцентр

Ранее ТСН.ua публиковал гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака.

