В Украину возвращаются лютые морозы / © ТСН

Четверг, 29 января, будет последним теплым днем в ближайшей перспективе, после чего в Украину снова придет сильное похолодание.

Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с 30 января мощный антициклон начнет вытеснять из Украины атлантическую влагу и более теплый воздух.

«Юг и юго-восток продержатся дольше всего с теплой погодой, однако с 1-го февраля везде будет преобладать в Украине холодная или очень холодная погода», — отметила Диденко.

По прогнозу синоптика, в четверг, 29 января, повсеместно в Украине ожидаются мокрый снег и дождь.

Температура воздуха и ночью, и днем около нуля или небольшие «плюсы», в южной части Украины столбики термометров поднимутся до +4+7, в Крыму +7+14 градусов.

«30-го января начнет холодать на севере, а 31-го января — 1 февраля холодный воздух распространится практически повсеместно», — прогнозирует Диденко.

Синоптик предполагает, что пик морозов придется на 1-3 февраля.

«Ночная температура воздуха может достигать в те дни, то есть, по ночам, -15-24 градусов, в северной части, возможно, и ниже», — отметила она.

При этом Наталка Диденко предупредила, что эти прогнозы предварительные и потребуют ежедневного уточнения.

«Завтра, в четверг, еще будет тепло, поэтому как раз время подумать-подготовиться, как дополнительно утеплиться и как избежать негативных последствий сильных морозов», — посоветовала она.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует новую волну похолодания в Украине в феврале. По его словам, морозы накроют запад и север страны, а затем распространятся на другие регионы.