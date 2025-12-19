В Украину идут морозы - прогноз погоды на Рождество

Зима / © iStock

В Украине с 24 декабря ожидается снижение температуры по разным регионам страны, будет мороз.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха УНИАНУ.

На 24-25 декабря в Украине ожидается влияние поля повышенного атмосферного давления, что будет формировать более зимний характер погоды. Начиная с 24 декабря, температуры начнут снижаться, постепенно переходя к морозам.

Как пояснила синоптик, осадков будет немного: только в западных областях 24 декабря возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Что будет 24 декабря

Ночью и днем по стране — от -3° до +3°;

На Закарпатье и юге немного теплее, днем до +7°;

На Левобережье, в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях уже ощутимо похолодает: от 0° до -6°, а ночью на востоке и северо-востоке местами до -10°.

Что будет 25 декабря

Осадки преимущественно отсутствуют, ночью -4°…-10°, на Левобережье местами еще немного ниже. Днем от 0° до -6°, на востоке и северо-востоке немного холоднее, но сильных морозов не ожидается.

Погода в Киеве — 24 декабря без существенных осадков, ночью и днем снижение температуры: примерно -2°…-4°. 25 декабря в столице сохранится холодная ночь до -3…-5°, днем также небольшой мороз, осадков не будет.

Она рассказала, что рождественские дни будут более зимними, с умеренными морозами, преимущественно без осадков, и только на западе возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина встречает зимнее солнцестояние и рассказывали, какой будет погода в самый короткий день года.