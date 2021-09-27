В Украину идут ночные заморозки: когда и каким регионам готовиться к минусовой температуре

В Украину идут ночные заморозки: когда и каким регионам готовиться к минусовой температуре

В Свою очередь днем в стране будет достаточно тепло — до +15°.

Несмотря на довольно теплые дни, ночи в Украине будут достаточно холодными, а в большинстве регионов на этой неделе ожидаются даже заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 сентября в восточных, северных и большинстве центральных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы, в Черниговской, Сумской и Луганской областях и в воздухе 0-3°.

Также 30 сентября заморозки на поверхности почвы 0-3° прогнозируют и в Киевской области, однако днем температура воздуха прогреется до10-15° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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