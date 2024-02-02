В Украину идут опасные метеорологические явления: в каких регионах будет штормить

3 февраля ночью на западе страны днем в большинстве областей Украины порывы ветра до 15-20 метров.

В Украину идут опасные метеорологические явления. В субботу, 3 февраля, ночью на западе страны и большинстве областей нашего государства ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"3 февраля ночью на западе страны, днем в большинстве областей Украины порывы ветра до 15-20 метров в секунду. И уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – рассказали в "Укргидрометцентре".

Напомним, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным.

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